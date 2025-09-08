Meteo: l’anticiclone cede il passo, in arrivo piogge e temporali. Ecco quando e dove

L’anticiclone che ha dominato il primo weekend di settembre sull’Italia sta per lasciare spazio a una perturbazione atlantica destinata a cambiare radicalmente il meteo, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, la settimana sarà segnata da instabilità, piogge e temporali dal sapore autunnale, con il culmine previsto tra martedì e mercoledì.

Martedì 9 settembre: primi temporali in arrivo

Già da martedì mattina i rovesci raggiungeranno la Liguria centro-orientale, le coste della Toscana e le aree alpine e prealpine. Nel pomeriggio il peggioramento si estenderà al Triveneto, fino a coinvolgere in serata gran parte del Nord e la Toscana.

Mercoledì 10 settembre: maltempo diffuso e nubifragi

La perturbazione scenderà verso sud portando temporali intensi e diffusi su gran parte del Centro Italia. Le regioni più colpite saranno Lazio e Toscana, dove non si escludono nubifragi, allagamenti e disagi alla viabilità.

Il Nord continuerà a fare i conti con piogge persistenti, mentre sul Nord-Est (Veneto e Friuli Venezia Giulia) potrebbero formarsi supercelle con rischio di grandinate di grosse dimensioni.

Zone a rischio e allerte

Le aree più vulnerabili saranno: Liguria, Alta Lombardia, Toscana tirrenica, Nord-Est (Veneto e Friuli-Venezia Giulia). Qui sarà elevato il rischio di nubifragi e criticità idrogeologiche.

Previsioni nel dettaglio

Lunedì 8 settembre. Nord: cielo nuvoloso a tratti. Centro: nubi sparse e sole

Martedì 9 settembre. Nord: nubi e rovesci su Alpi e Triveneto. Centro: maltempo su Sardegna e Toscana. Sud: prevalenza di sole

Mercoledì 10 settembre. Nord: piogge e temporali diffusi. Centro: fenomeni intensi su Lazio e Toscana. Sud: peggioramento in Campania, nubi altrove.

Verso il weekend: miglioramento in vista

La tendenza indica ultime piogge al Centro-Sud giovedì, mentre al Nord tornerà un tempo più stabile con un weekend all’insegna del sole.

