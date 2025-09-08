Un calendario fitto che toccherà, di tappa in tappa, le realtà sanitarie siciliane per mettere un punto fermo sulle liste di attesa. La Regione, proprio con questa finalità, ha composto una “squadra” di otto professionisti, fra medici e dirigenti, che dovranno ispezionare gli ospedali, individuare carenze, accertare check list ed alla fine redigere un report […]
Meteo: l’anticiclone cede il passo, in arrivo piogge e temporali. Ecco quando e dove
08 Set 2025 12:25
L’anticiclone che ha dominato il primo weekend di settembre sull’Italia sta per lasciare spazio a una perturbazione atlantica destinata a cambiare radicalmente il meteo, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, la settimana sarà segnata da instabilità, piogge e temporali dal sapore autunnale, con il culmine previsto tra martedì e mercoledì.
Martedì 9 settembre: primi temporali in arrivo
Già da martedì mattina i rovesci raggiungeranno la Liguria centro-orientale, le coste della Toscana e le aree alpine e prealpine. Nel pomeriggio il peggioramento si estenderà al Triveneto, fino a coinvolgere in serata gran parte del Nord e la Toscana.
Mercoledì 10 settembre: maltempo diffuso e nubifragi
La perturbazione scenderà verso sud portando temporali intensi e diffusi su gran parte del Centro Italia. Le regioni più colpite saranno Lazio e Toscana, dove non si escludono nubifragi, allagamenti e disagi alla viabilità.
Il Nord continuerà a fare i conti con piogge persistenti, mentre sul Nord-Est (Veneto e Friuli Venezia Giulia) potrebbero formarsi supercelle con rischio di grandinate di grosse dimensioni.
Zone a rischio e allerte
Le aree più vulnerabili saranno: Liguria, Alta Lombardia, Toscana tirrenica, Nord-Est (Veneto e Friuli-Venezia Giulia). Qui sarà elevato il rischio di nubifragi e criticità idrogeologiche.
Previsioni nel dettaglio
Lunedì 8 settembre. Nord: cielo nuvoloso a tratti. Centro: nubi sparse e sole
Martedì 9 settembre. Nord: nubi e rovesci su Alpi e Triveneto. Centro: maltempo su Sardegna e Toscana. Sud: prevalenza di sole
Mercoledì 10 settembre. Nord: piogge e temporali diffusi. Centro: fenomeni intensi su Lazio e Toscana. Sud: peggioramento in Campania, nubi altrove.
Verso il weekend: miglioramento in vista
La tendenza indica ultime piogge al Centro-Sud giovedì, mentre al Nord tornerà un tempo più stabile con un weekend all’insegna del sole.
