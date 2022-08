Meteo: inizio di settimana stabile, atteso qualche temporale pomeridiano a sud

“Inizio di settimana con tempo stabile quasi ovunque e caldo estivo senza eccessi. Qualche temporale pomeridiano al sud e in Sicilia. In questa prima parte della settimana sull’Italia non prevediamo il transito di vere e proprie perturbazioni e pertanto andremo incontro a giornate con prevalenza di sole e scarse precipitazioni.

Le correnti in quota sono nordoccidentali e sul nostro Paese manterranno le temperature su valori nel complesso vicini alla norma (leggermente al di sotto al Sud e lungo l’Adriatico, al di sopra sul Nordovest). Alcuni episodi di instabilità- affermano i meteorologi Meteo Expert- potranno manifestarsi localmente nelle zone interne del Centro, specie a ridosso dei rilievi, un poco più diffusamente al Sud e in SICILIA, a causa della presenza di una circolazione di aria leggermente più fredda alle quote medio alte della troposfera”.

LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

“Qualche annuvolamento passeggero sull’estremo Nordest e in Romagna,- si legge ancora- giornata prevalentemente soleggiata sul resto del Nord, al Centro e in Sardegna. Nuvolosità variabile, alternata ad ampie schiarite, in Sicilia e all’estremo Sud. Nel corso della giornata saranno probabili temporali isolati sulla Calabria ionica e sulla Sicilia orientale.

Non si escludono brevi temporali e isolati rovesci anche sulla Venezia Giulia, nell’entroterra ligure, sull’Appennino toscano, sul Lazio meridionale, nel nord della Campania e sulle aree montuose della Sardegna. Temperature stazionarie o in leggero calo,- spiega la nota- con valori vicini alla norma. Ventoso per venti di maestrale sull’Adriatico centro meridionale, sul Mare di Sardegna e nei canali delle Isole dove i mari saranno mossi o molto mossi. In prevalenza poco mossi i restanti settori”.

Mari: quasi tutti calmi o poco mossi; localmente ancora mossi l’Adriatico centrale e meridionale, il mare e Canale di Sardegna”, conclude Meteo Expert.