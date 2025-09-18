Meteo: estate al massimo fino al weekend, picchi di 33°C, ma da lunedì arriva il maltempo

L’estate continua a dominare l’Italia fino al weekend grazie a un potente anticiclone subtropicale che porta temperature oltre la norma, sole diffuso e clima estivo da Nord a Sud. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara: “Avremo tanto sole, con punte di 31-33°C sulle aree interne del Centrosud, mentre le minime resteranno sopra la media, consentendo notti relativamente fresche. Farà caldo anche in montagna, con punte oltre i 26-27°C a 1200-1300 metri e zeri termici oltre i 4000-4500 metri, valori anomali anche per la piena estate”.

Le giornate estive saranno quindi caratterizzate da clima stabile e soleggiato, sebbene non mancheranno locali annuvolamenti. La popolazione potrà godere di condizioni ideali per attività all’aperto e turismo, con mare e montagne che beneficeranno delle temperature elevate.

Tuttavia, la tregua estiva è destinata a terminare a partire dalla prossima settimana. Una perturbazione atlantica intensa raggiungerà il Nordovest già da domenica sera, portando un aumento della nuvolosità e le prime piogge. Lunedì il maltempo interesserà Nord e Toscana con piogge e temporali anche di forte intensità. Non sono da escludersi nubifragi con accumuli superiori ai 50-100mm, soprattutto a ridosso di Alpi e Prealpi.

Tra martedì e mercoledì le precipitazioni si estenderanno al resto del Centro e parte del Sud, determinando giornate variabili e a tratti instabili. Le temperature subiranno un calo dapprima al Nord e poi al Centro, mentre al Sud la diminuzione sarà più contenuta ma comunque percepibile.

In sintesi, l’Italia vivrà un weekend da piena estate, ma dalla prossima settimana sarà tempo di ombrelli e giacche: un’alternanza di caldo estivo e maltempo autunnale che segna il passaggio stagionale.

