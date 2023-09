Meteo: ennesima bolla calda verso Europa e Italia, temperature fino a 35 gradi

Una nuova ondata di caldo anomalo sta per colpire gran parte dell’Europa, con temperature record per il mese di ottobre. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, questa ondata di caldo è causata dall’espansione di un promontorio anticiclonico subtropicale che si estende dalla regione del Marocco e dell’Algeria verso l’Europa occidentale.

Le previsioni indicano che un flusso di aria eccezionalmente calda e umida per questo periodo colpirà prima Portogallo, Spagna e Francia, e successivamente si estenderà a Olanda, Belgio, Germania, Danimarca, Alpi, Polonia, area Baltica e Europa orientale, raggiungendo persino Mosca con temperature leggermente attenuate.

Le temperature previste sono estremamente elevate, con punte di oltre 34-35°C. Ciò rappresenterebbe un record per il mese di ottobre. Alcune città come Parigi, Monaco di Baviera, Ginevra, Vienna, Praga e Cracovia potrebbero raggiungere i 27-28°C tra il 2 e il 4 ottobre.

IL CALDO COLPIRA’ ANCHE L’ITALIA

L’Italia non sarà risparmiata da questa ondata di caldo, soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord, dove si prevedono temperature estive per almeno altri 4-5 giorni, con punte di oltre 28-30°C. Anche in quota sulle Alpi si raggiungeranno temperature insolitamente elevate per questa stagione.

Questo fenomeno rientra in una tendenza in cui l’Europa occidentale è sempre più esposta a flussi di aria calda e umida di estrazione subtropicale o proveniente dall’Atlantico tropicale. Queste masse d’aria portano un surplus di energia che può contribuire a eventi meteorologici estremi. La frequenza, la durata e l’intensità di queste ondate di calore sono aumentate negli ultimi anni, probabilmente in relazione al cambiamento climatico.