Meteo: arriva il Burian, sarà freddo gelido e possibili nevicate anche in collina

E’ in arrivo in Burian, con il nocciolo gelido di “Nìkola” che porterà un forte abbassamento delle temperature, con venti freddi e nubi sparse. La prima regione a essere colpita sarà la Sardegna e in Sicilia, nonostante il tempo sarà stabile e assolato ovunque per la giornata di oggi, le temperature caleranno di parecchi gradi, con giornate fredde e a partire da mercoledì decisamente gelide.

GELATE E POSSIBILI NEVICATE ANCHE IN COLLINA

Per domani, martedì 7 febbraio, il vortice ciclonico porterdì con sè maltempo e possibili nevicate anche in collina. A partire da mercoledì, la situazione meteo potrebbe peggiorare. Sulla base dei dati disponibili, non è ancora chiaro che il maltempo perdurerà anche durante il resto della settimana. Per quanto riguarda le temperature, sono previsti anche -5 gradi durante le ore notture in provincia di Ragusa.