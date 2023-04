Meteo: al sud sarà un ponte del 25 aprile dal clima piacevole e senza piogge

Ponte del 25 aprile tipicamente primaverile: il tempo sarà variabile con tanto sole, ma anche qualche scroscio di pioggia. La giornata di domani vedrà il sole protagonista da Nord a Sud con massime fino a 24 gradi e clima piacevole. Avvicinandoci al Ponte vi sarà un fiume di aria umida che piloterà una debole perturbazione nella giornata di domenica 23 verso il Nord Italia; specie dal pomeriggio, sono attesi scrosci di pioggia dalla Lombardia verso il Triveneto, con il ritorno di qualche fiocco bianco sulle Alpi oltre i 1600 metri.

AL SUD CLIMA MITE E TEMPERATURE PIACEVOLI

Il Ponte vero e proprio, tra il 24 ed il 25 aprile, risentirà in parte di questa perturbazione con frequenti acquazzoni lunedì, in rapido spostamento dal Nord-Est verso la Toscana, il resto del Centro ed il sud peninsulare; sulle Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia, si starà bene. Martedì 25 rimonta l’Anticiclone Africano e in settimana non sono escluse temperature prossime ai 30°C specie in Sardegna. In sintesi sui quattro giorni di possibile ‘weekend lungo’ avremo due giorni soleggiati e due giorni incerti.