Meteo: a Ragusa previsti anche 40 gradi

Mentre il Nord Italia si prepara ad affrontare una violenta ondata di maltempo, il Sud si avvia a vivere giornate roventi, con temperature in rapido aumento e la prima vera fiammata africana dell’estate. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, entro il fine settimana alcune zone del Sud toccheranno i 40°C all’ombra, con notti tropicali sempre più frequenti.

Le giornate tra mercoledì 4 e venerdì 6 giugno saranno caratterizzate da cielo sereno, sole cocente e afa in aumento, soprattutto nelle regioni interne di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Anche le aree costiere, seppur mitigate dalla brezza marina, dovranno fare i conti con un’umidità in crescita e temperature percepite ben superiori ai valori reali.

Tedici parla di una fase di stabilità atmosferica sul Centrosud, garantita dall’espansione dell’anticiclone nordafricano, che porterà un progressivo aumento delle temperature giorno dopo giorno. In alcune località, le minime notturne supereranno stabilmente i 20°C, segnando l’arrivo ufficiale delle cosiddette notti tropicali, condizione che rende il riposo notturno più difficile e richiede particolare attenzione agli anziani e alle persone fragili.

Il bollettino giorno per giorno per il Sud:

Mercoledì 4 giugno: sole prevalente su tutte le regioni. Caldo in aumento, punte di 36-37°C nelle zone interne della Sicilia e della Puglia. Giovedì 5 giugno: ancora sole e temperature in ulteriore rialzo. Possibili 38°C nel Materano e nel Catanese. Afa in accentuazione lungo le coste. Venerdì 6 giugno: giornata rovente, con valori prossimi ai 40°C nel Nisseno, nell’entroterra foggiano e in alcune zone del Crotonese. Condizioni ideali per disagi fisici e stress da caldo.

La tendenza: caldo sempre più estremo

Le proiezioni indicano che l’ondata di calore potrebbe proseguire anche nella seconda settimana di giugno. L’anticiclone africano non mostra segni di cedimento e potrebbe insistere, aggravando la siccità in alcune zone del Sud e anticipando le condizioni tipiche di luglio.

