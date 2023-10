Mese della prevenzione del tumore al seno. Al Maria Paternò Arezzo 30 visite gratuite

In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, la Breast Unit dell’Asp di Ragusa organizza 30 visite gratuiti. Si tratta della possibilità di sottoporsi a una visita senologica gratuita presso gli ambulatori oncologici dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla.

IL TUMORE AL SENO PUO’ ESSERE COMBATTUTO GRAZIE ALLA PREVENZIONE

Il tumore al seno è una malattia che colpisce molte donne in Sicilia e in tutto il mondo, ed è fondamentale la prevenzione e la diagnosi precoce per migliorare le possibilità di guarigione. L’iniziativa mira a sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e offre loro l’opportunità di accedere a una visita specialistica gratuita, contribuendo così alla promozione della salute e alla riduzione del rischio di questa malattia.

Le Breast Unit sono un elemento chiave nell’assistenza alle pazienti affette da tumore al seno, offrendo un approccio multidisciplinare e completo alla diagnosi e al trattamento. La Regione siciliana ha individuato 17 di queste unità specializzate per garantire una migliore assistenza alle donne colpite da questa malattia.

Il coordinatore della Breast Unit, il dottor Giuseppe La Perna, ha sottolineato l’importanza di offrire servizi di alto profilo nella regione, riducendo la necessità di ricorrere a strutture al di fuori della provincia.

La giornata di prevenzione prevista per il 14 ottobre. L’appuntamento è in programma dalle 9 alle 13. Per partecipare all’attività di prevenzione, occorre prenotarsi telefonicamente al n. 3341149145.