Memorial Alessio e Simone, una gara di go kart in ricordo dei cuginetti uccisi da un suv

Erano appassionati di go kart, passione che avevano ereditato dai loro genitori.

Alessio e Simone D’Antonio, i due cuginetti morti quattro anni, uccisi 4 anni e mezzo fa da un suv che li ha travolti mentre erano seduti sullo scalino di un’abitazione, di fronte alla propria casa, coltivavano questa grande passione per le piccole macchine da corsa.

In loro onore e nel loro ricordo è stato organizzato il memorial Alessio e Simone, (2^ edizione) che si svolgerà domenica 7 aprile, presso il Circuito Internazionale SoleLuna Vittoria in Contrada Pozzo Ribaudo.

Lo slogan: “Ti piace correre con l’auto? Apri la mente e corri, ma in pista”!”

“Ti piace correre con l’auto? Apri la mente e corri, ma in pista!” questo lo slogan lanciato per invitare tutti gli appassionati e tutti i ragazzi a questo appuntamento, un momento di riflessione e di solidarietà voluto dalla famiglia D’Antonio, una giornata di sport, di festa, di sensibilizzazione e di riflessione. Il messaggio, rivolto a tutti, è: “guidare responsabilmente e non correre per strada, bensì in pista”.

Si corre con i kart 50 CC, in ricordo della passione di Alessio e Simone.

Dopo i kart 50 cc, ci sarà un giro dimostrativo di auto storiche, per poi passare alla categoria “stradali e da competizione”.

Due manche cronometrate

Sono previste due manche cronometrate da quattro giri ciascuno.

Per ogni categoria, ci sarà un vincitore per poi decretare il vincitore assoluto, ed ognuno dei partecipanti sarà omaggiato da una targa ricordo da parte delle famiglie D’Antonio.

Sarà possibile trascorrere l’intera domenica al circuito, in quanto è previsto momento barbecue, con pop-corn e zucchero filato per i più piccoli. L’evento è aperto a tutti, ai bambini, ai ragazzi, alle loro famiglie.

Durante il giorno saranno esposte Auto Tuning con il gruppo Midnight Comiso.

La prima edizione del memorial, che si è svolta nel 2023, ha avuto un grande successo, e ha visto la partecipazione di più di sessanta team, in cui il vincitore assoluto è stato Mirko Sulsenti su Radical.

L’organizzazione tecnica è a cura di Macca Corse di Gianluca Macca.

L’intrattenimento è curato da Maurizio Iachella.

