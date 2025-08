Melodica sotto le stelle: il 9 agosto concerto del duo RomaAnce a Punta Secca

Musica, stelle e poesia si incontrano nella magica cornice dell’antica dimora “Il Sultano”, sabato 9 agosto alle ore 21.30, per il concerto “Aspettando… San Lorenzo”, nuovo appuntamento della rassegna estiva “Musica al Sultano”, promossa dall’associazione Melodica.

Protagonisti della serata saranno Emanuele Anzalone (clarinetto) e Mario Romeo (fisarmonica), in arte duo RomaAnce, che porteranno in scena un programma intimo e suggestivo, tra atmosfere romantiche, colonne sonore e incursioni nella musica argentina. Il concerto – pensato come celebrazione del cielo d’agosto e delle notti delle Perseidi, le cosiddette “stelle cadenti” – offrirà un viaggio musicale che esalta il senso dell’ascolto e dell’emozione condivisa.

“Questa serata è un invito a sognare e a lasciarsi guidare dalle emozioni”, spiega Diana Nocchiero, direttrice artistica di Melodica. “Il duo RomaAnce ci regalerà un programma capace di toccare le corde più profonde dell’anima, in perfetta sintonia con lo spirito della rassegna: vivere la musica con autenticità e passione”.

La location, immersa nella campagna iblea, farà da sfondo a un vero e proprio teatro sotto le stelle, tra la quiete della natura e la bellezza sospesa del paesaggio siciliano.

I musicisti

Emanuele Anzalone, clarinettista premiato e plurilaureato, si è formato presso le accademie più prestigiose d’Italia, tra cui la Chigiana di Siena e Santa Cecilia di Roma, sotto la guida di maestri come Fabrizio Meloni e Calogero Palermo. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali e ha inciso per importanti etichette.

Mario Romeo, fisarmonicista dalla cifra stilistica originale, si è diplomato con lode e menzione al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, esibendosi in palcoscenici di rilievo internazionale come la Ny Hall della Royal Academy di Copenaghen. Collabora regolarmente con ensemble cameristici.

