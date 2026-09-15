Mattinata di incidenti stradali nel Modicano. In corso i rilievi per i due sinistri

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un primo sinistro si è verificato nel centro storico della città. Due i feriti. L’incidente è stato autonomo. L’uomo che si trovava alla guida della sua auto, un’Audi, per un malore ha perso il controllo del mezzo mentre transitava su corso Umberto. E’ andata ad impattare con un’auto che si trovava parcheggiata nello stallo di sosta. Sul posto due ambulanze che hanno trasferito i feriti, che si trovavano entrambi a bordo della Audi, al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Non versano in gravi condizioni. L’altro incidente si è verificato sulla strada provinciale Modica-Giarratana. Una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta sul posto e sta rilevando l’incidente e la dinamica che lo ha procurato.

© Riproduzione riservata