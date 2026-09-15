La sanità ragusana si mette in movimento per raggiungere chi rischia di rimanere ai margini delle cure. Sono stati consegnati questa mattina, nel piazzale antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, i due nuovi motorhome clinici acquistati dall’ASP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con un investimento complessivo di 490 mila euro. […]
Mattinata di incidenti stradali nel Modicano. In corso i rilievi per i due sinistri
15 Set 2026 10:59
Un primo sinistro si è verificato nel centro storico della città. Due i feriti. L’incidente è stato autonomo. L’uomo che si trovava alla guida della sua auto, un’Audi, per un malore ha perso il controllo del mezzo mentre transitava su corso Umberto. E’ andata ad impattare con un’auto che si trovava parcheggiata nello stallo di sosta. Sul posto due ambulanze che hanno trasferito i feriti, che si trovavano entrambi a bordo della Audi, al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Non versano in gravi condizioni. L’altro incidente si è verificato sulla strada provinciale Modica-Giarratana. Una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta sul posto e sta rilevando l’incidente e la dinamica che lo ha procurato.
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