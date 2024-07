Mattia Spigato, giovane originario di Santa Croce perde la vita a Carpi in un incidente: aveva 21 anni

Un grave incidente stradale avvenuto a Carpi, in Emilia Romagna, ha stroncato la vita a Mattia Spigato, un giovane originario di Santa Croce Camerina. L’incidente si è verificato il 26 luglio in via Lame, al confine tra i territori di Carpi e Novi di Modena, tra le frazioni Cortile e Rovereto. Mattia Spigato, 21 anni, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito fuori strada con la sua moto. Sembrerebbe che l’incidente si stato autonomo.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi, allertati da altre persone di passaggio sulla strada. Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, le sue condizioni erano troppo gravi: il giovane è morto oggi, dopo alcuni giorni di agonia, come riportano alcuni giornali della zona, tra cui temponews.it.

Le parole di cordoglio del sindaco di Santa Croce

“Mattia, che ha parte della famiglia a Santa Croce e qui trascorreva le estati con i nonni materni, mancherà a tutti noi. Mi stringo al dolore della famiglia, del papà Dario e della mamma Marcella Piricullo, delle sorelle Noemi e Asia, dello zio Davide, dei nonni Tanina e Salvatore, di Rosa e Giulia, e un plauso va a loro per l’enorme gesto di altruismo che hanno compiuto donando gli organi di Mattia. Un atto nobile che salverà diverse vite umane. A nome di tutta Santa Croce giungano alla famiglia le più sentite condoglianze e la vicinanza profonda e affettuosa”, ha dichiarato Peppe Dimartino, sindaco di Santa Croce Camerina.

Foto: Temponew.it

