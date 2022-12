Matteo Salvini: “Minardo? Sarà impegnato, avrà poco tempo libero”

“Nino Minardo è presidente della commissione Difesa della Camera dei Deputati, è tanta roba e non penso che avrà tanto tempo libero. Vogliamo strutturarci nel 2023, aldilà dei nomi. L’obiettivo è radicarci in tutti i comuni della Sicilia anche in vista delle prossime amministrative: l’anno prossimo si voterà a Catania, a Siracusa e in tanti altri comuni.

L’obiettivo è presentarci ovunque e partire per tempo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo. “Ieri ho incontrato con orgoglio i dirigenti del partito siciliano – ha aggiunto -Per me è una emozione avere il vice presidente della Regione siciliana (Luca Sammartino, ndr) che per la Lega era una cosa incredibile fino a qualche anno fa”.