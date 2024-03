Matteo Negri è un giocatore della Fortitudo Agrigento.

Matteo Negri è un giocatore della Fortitudo Agrigento. Nato il 30 luglio 1991 a Bologna, la sua altezza è 1m94, è un guardia.

“Abbiamo dovuto aspettare un po’ per dare l’annuncio e ufficializzarlo ma adesso possiamo considerarlo uno dei giganti”, dicono dalla società. Un giocatore di esperienza che ha militato già diversi anni in Serie A2 e può giocare in diversi ruoli.

