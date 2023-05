Maria Rita Schembari sindaco di Comiso: gli eletti e il nuovo consiglio comunale

Maria Rita Schembari è stata rieletta sindaco del comune di Comiso. Batte con ampio margine il suo avversario, Salvo Liuzzo. Schembari supera la fatidica soglia dei 10.000 voti, attestandosi a quota 10.519, con il 74,10 dei suffragi. Liuzzo ottiene 3477 voti con una percentuale del 25,90.

La sua è una percentuale record. È il sindaco eletto con la percentuale più alta di voti in tutta la Sicilia.

Netta la maggioranza anche in consiglio comunale. Non si applica il premio di maggioranza proprio a causa dell’alta percentuale ottenuta dalla lista di centrodestra e i consiglieri comunali vengono deletti su base meramente proporzionale: 18 consiglieri vanno alla maggioranza (sette per Fratelli d’Italia, sette per Ideazione, quattro per Comiso Vera), 6 all’opposizione: due per il Pd, due per la Lista Spiga e uno per la lista Coraggio Comiso. Il sesto consigliere eletto è Salvo Liuzzo, in quanto candidato sindaco che si è classificato secondo.



GLI ELETTI



Fratelli d’Italia: Dante Di Trapani, Manuela Pepi, Giovanni Assenza, Tiziana Arena, mario Presti, Salvo Purromuto, Martina Schembari.

Ideazione: Giuseppe Alfano, Alessandro Meli, Giusy Cubisino, Leandra Corallo, Maria Stella Modica, Emilia Garofalo, Maria Giurato.

Comiso Vera: Roberto Cassibba, Salvatore Romano, Giorgio Iapichella, Valentina Damiata.

Partito Democratico: Gaetano Scollo, Gigi Bellassai

Lista Spiga: Gaetano Gaglio, Erika Adamo

Coraggio Comiso: Cristina Betta

Giuseppe Alfano è il recordman dei voti con 1313, Un buon numero di voti anche per Roberto Cassibba (746 voti), Dante Di Trapani (627 voti) e Manuela Pepi (601 voti). Nello schieramento di minoranza ottimo risultato per Gaetano Gaglio (Lista Spiga) con 662 voti e per Gaetano Scollo, del Pd, con 495 voti.

Alcuni consiglieri eletti nelle liste di maggioranza potrebbero dimettersi per assumere la carica di assessore. Sono già stati indicati i consiglieri Dante Di Trapani, Giuseppe Alfano e Roberto Cassibba. Al loro posto dovrebbero subentrare i primi non eletti Giovanni Belluardo, Alessandro Guastella e Barbara Beniamini. Altri potrebbero aggiungersi sulla base delle designazioni assessoriali della sindaca Maria Rita Schembari.

Ieri sera Schembari ha tenuto un breve comizio di ringraziamento a Comiso e Pedalino. L’insediamento è in programma mercoledì alle 17,30 in municipio.