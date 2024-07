Mare pulito: le acque di Marina di Modica e di Maganuco monitorate anche con indagini di un laboratorio privato

Il fine è quello di avere acque più sicure per la balneazione nelle due stazioni turistiche della costa modicana che si affacciano sul mare, Marina di Modica e Maganuco. E per farlo l’Amministrazione Monisteri si è affidata anche ad un laboratorio privato che preleverà i campioni di acqua e li esaminerà con specifiche analisi. Sarà la società “Centro Biochimico srl” di Scicli ad eseguire i prelievi e le analisi delle acque marine nei lidi di Marina di Modica e di Maganuco nel periodo compreso fra i mesi di luglio ed agosto. La società privata dovrà garantire quattro prelievi con relative analisi di laboratorio e pronunciamento sui risultati nel mese di luglio mentre per il mese di agosto sono previsti cinque prelievi completi si analisi di laboratorio. Il costo del servizio è di tremila e cinquecento euro.

L’intervento del privato và ad aggiungersi a quello che periodicamente assicura l’Asp di Ragusa con il suo Dipartimento di prevezione della sicurezza delle acque.

L’Azienda sanitaria iblea assicura il monitoraggio delle acque marine su tutto il litorale da Marina di Acate a Marina di Marza con prelievi e relativi esami in 52 punti dislocati lungo la costa. Prelievi a cadenza mensile se non si richiedono particolari indagini in alcuni tratti del mare. Il Comune modicano ha deciso di implementare lo studio delle acque con analisi che verranno eseguite dal laboratorio privato, specializzato nell’esame delle acque, con un affidamento diretto del servizio.

Mare più sicuro, quindi, nel litorale modicano al fine di assicurare un’estate tranquilla dal punto di vista igienico-sanitario. Un litorale apprezzato a tutti i livelli, non a caso è destinatario della Bandiera Blu, sia per la tranquillità dei luoghi che per la sua bellezza naturalistica non “affannata” da una movida selvaggia che, a volte, gioco un brutto scherzo alle località balneare facendole diventare vere e proprie bolge sia per le emissioni sonore che per la circolazione e la sosta selvaggia e la produzione di rifiuti che a volte vanno a finire anche in acqua.

