Mamma, guarda, un treno! A Modica il passaggio del nuovo treno Blues

Il treno Blues ha fatto tappa a Modica oggi, domenica 5 marzo, in una visita eccezionale alla stazione ferroviaria locale. Il nuovo convoglio, progettato e costruito da Hitachi Rail, fa parte delle prime consegne di nuovi treni in Sicilia e rappresenta il primo treno ibrido di Trenitalia a doppia alimentazione, elettrica e diesel.

Il treno Blues, lungo quasi 70 metri e con più di 200 posti a sedere, è partito da Siracusa alle 8 di stamattina e ha fatto tappa a Modica prima di proseguire per Ragusa, Comiso (senza fermarsi) e Gela. La tappa del treno a Modica è stata annunciata su Facebook con un video di Piero Boncoraglio, che ha invitato tutti i curiosi ad approfittare dell’evento e a scattare foto e video.

Secondo Boncoraglio, è probabile che già prima della fine dell’anno, il treno Blues effettui alcune corse di linea da Siracusa a Gela, offrendo ai passeggeri la possibilità di godere dei moderni optional tecnologici e di comfort presenti all’interno del treno.

Il Blues rappresenta un importante passo avanti nella rivoluzione del Regionale di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Entro i prossimi quattro anni, infatti, Trenitalia prevede di rinnovare completamente la flotta regionale in tutta Italia.

Il treno Blues è il primo di 22 nuovi treni ibridi che circoleranno in Sicilia. Il convoglio è in grado di viaggiare con il pantografo sulle linee elettrificate e con motori diesel sulle quelle non elettrificate. Inoltre, grazie all’utilizzo di batterie, il treno è in grado di erogare maggiore potenza alle ruote rispetto al solo motore termico, utile soprattutto in salita per recuperare eventuali ritardi.

Secondo l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Luigi Corradi, l’arrivo dei Blues in Sicilia contribuirà in modo determinante a rinnovare la flotta sull’isola e ad abbassare l’età media nazionale dei treni regionali in circolazione in Italia. I nuovi treni saranno, in questo modo, i più giovani e moderni d’Europa.

L’arrivo del treno Blues in Sicilia rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’esperienza di viaggio dei passeggeri, offrendo massima flessibilità nell’utilizzo dei motori e un innovativo supporto all’aumento della qualità dei servizi. Questo, a sua volta, contribuirà al rilancio del sistema turistico siciliano e alla crescita economica dell’isola.