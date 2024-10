Maltrattava la moglie davanti ai figli: arrestato cittadino tunisino a Comiso

Maltrattava la moglie e per questo è stato arrestato. La polizia di Comiso ha eseguito la misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino tunisino di 46 anni, precedentemente agli arresti domiciliari, per reati di maltrattamenti in famiglia aggravati, commessi in presenza dei tre figli minori.

La denuncia

La vicenda è iniziata alla fine di luglio, quando la Squadra Volante è intervenuta a seguito di una segnalazione di lite in famiglia. La moglie dell’indagato aveva riferito di essere stata minacciata e aggredita, con il marito che si era già allontanato al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini hanno rivelato che la donna era vittima di frequenti maltrattamenti, con episodi di insulti, tentativi di aggressione con un ventilatore e gravi minacce.

Inizialmente, l’uomo era stato sottoposto ad un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, poi sostituito con gli arresti domiciliari. Tuttavia, le continue violazioni delle misure cautelari, accertate dagli agenti di Comiso, hanno portato l’Autorità Giudiziaria a decidere per la custodia in carcere. E’ stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa.

