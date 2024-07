Maltrattava i genitori, loro lo querelano: braccialetto elettronico per un giovane di Comiso

Maltrattava i genitori, soprattutto quando era in stato di alterazione per alcol e droghe e per questo è stato emesso nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da loro frequentati tramite applicazione di braccialetto elettronico. La polizia ha eseguito la misura nei confronti di un 29enne di Comiso, accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti dei genitori.

I genitori hanno querelato il figlio

Nel corso di quest’anno, l’uomo si è reso responsabile di gravi episodi di maltrattamenti nei confronti dei genitori. Questi comportamenti vessatori sono stati caratterizzati da violenze psicologiche, fisiche e verbali. Gli agenti sono interventi in seguito ad una lite in famiglia avvenuta a giugno di quest’anno. I familiari hanno deciso di sporgere querela contro il figlio. Di conseguenza, il ventinovenne è stato denunciato per maltrattamenti verso familiari e conviventi e lesioni aggravate.

