Maltrattamenti in famiglia e stalker: arrestate due persone dalla polizia di Ragusa

Due persone arrestate dalla polizia di Ragusa per reati legati ai maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale su minori e lesioni.

Uno dei casi riguardava un cittadino straniero residente regolarmente in Italia da tempo, precedentemente sottoposto agli arresti domiciliari per una serie di reati contro i familiari.

Durante i controlli presso la sua residenza, non è stato trovato per quattro volte consecutive, non rispettando le prescrizioni detentive. In seguito a questa situazione, l’Autorità Giudiziaria ha deciso di sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, ed è stato quindi arrestato e recluso.

UN ALTRO CASO



In un altro caso, è stato arrestato un individuo responsabile di atti persecutori e lesioni personali verso la moglie e il figlio minore. Nonostante avesse ricevuto specifiche prescrizioni di divieto di avvicinamento, l’uomo ha continuato a violarle, dando inizio a molestie non solo nei confronti delle vittime dirette ma anche di altri soggetti.

In questa situazione, l’Autorità Giudiziaria ha deciso di intensificare la misura del divieto di avvicinamento, applicando strumenti di controllo elettronici (come il braccialetto elettronico), che consentono alle vittime di rilevare in tempo reale la vicinanza dello stalker entro un raggio di 500 metri, oltre a intensificare il controllo sulla sua presenza nelle zone proibite.