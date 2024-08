Maltratta e minaccia di morte la moglie: arrestato vittoriese

E’ stato arrestato perchè ha maltrattato e minacciato di morte la moglie. La polziia di Vittoria è intervenuta in seguito ad una segnalazione di una lite tra coniugi. Sul posto, la polizia ha accertato che un uomo di 48 anni era andato in escandescenza e minacciava la moglie. Nonostante la presenza

della polizia, l’uomo ha continuato a inverire contro la donna, minacciando difarle del male.

Non era la prima volta



Già in precedenza l’uomo si era reso responsabile di episodi simili e per questo motivo, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e condotto presso il carcere di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata