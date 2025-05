Maltempo in arrivo sulla Sicilia: allerta arancione per domani, 15 maggio, e scuole chiuse in provincia

Un’intensa perturbazione sta per investire l’Isola. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per condizioni avverse a partire dalla mattina di giovedì 15 maggio 2025 e per le successive 24-36 ore. In provincia di Ragusa i sindaci sono già corsi ai ripari: sono già arrivate comunicazioni di chiusura ufficiali di scuole da parte di Ragusa, Modica, Vittoria e Chiaramonte.

Secondo il bollettino ufficiale, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, che potranno trasformarsi in rovesci di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento fino a burrasca.

L’allerta riguarda tutte le province dell’Isola, con particolare attenzione alle aree interne e costiere del versante sud-orientale. Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle ore centrali della giornata e nelle zone soggette ad allagamenti, smottamenti o difficoltà di circolazione.

Anche i comuni e gli enti locali si stanno attivando con misure preventive: scuole, trasporti e attività all’aperto potrebbero subire variazioni. Eventi pubblici previsti per la giornata potrebbero essere rinviati o annullati. Il sindaco di Catania ha annunciato che le scuole resteranno chiuse in città. Altre città della provincia etnea stanno seguendo la stessa direzione. Anche in provincia di Ragusa, come detto, le scuole resteranno chiuse.

