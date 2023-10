Maltempo: dopo Ognissanti arriverà la tempesta atlantica Ciaran

Un’intensa fase di maltempo si è abbattuta sul Nord Italia, portando criticità significative e una serie di disagi a causa delle perturbazioni atlantiche che si susseguono in rapida successione. Secondo Edoardo Ferrara, esperto meteorologo di 3BMETEO.COM, questa situazione di instabilità meteorologica è destinata a perdurare, con una nuova tempesta atlantica in arrivo dopo Ognissanti.

Il Nord Italia sotto l’uragano atlantico

Nelle ultime ore, il Nord Italia ha subito l’ennesima perturbazione atlantica, caratterizzata da intense precipitazioni, che in alcune aree hanno superato i 80-100 millimetri. Questa situazione critica ha portato a problemi idrogeologici, esondazioni e persino al crollo di un ponte nella regione del Parmense. Le piogge intense hanno interessato anche la Lombardia orientale, il Trentino, l’alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Centrosud coinvolto con piogge e venti forti

Nel corso del 31 ottobre, il maltempo si estenderà al Centrosud, con rovesci e temporali sparsi, soprattutto lungo il versante tirrenico. Tuttavia, le piogge previste saranno generalmente meno intense e organizzate rispetto a quanto osservato al Nord. In alcune regioni, come l’Abruzzo e la Puglia, le precipitazioni potrebbero risultare scarse o addirittura assenti, con la possibilità di schiarite. È importante notare che queste condizioni meteorologiche saranno accompagnate da venti forti di Libeccio, con raffiche che potrebbero raggiungere i 80-100 km/h, se non oltre, specialmente sulle regioni costiere adriatiche e tirreniche, nonché sull’Appennino.

Ognissanti: breve tregua prima del ritorno del maltempo

La giornata di Ognissanti, inizierà asciutta e in prevalenza soleggiata, ma si tratterà di una tregua effimera. Già nel pomeriggio, un nuovo fronte proveniente da ovest porterà nuvole diffuse e qualche pioggia o rovescio sparsi, con le prime precipitazioni che colpiranno il versante tirrenico.

Arriva la tempesta atlantica Ciaran

Nel frattempo, un nuovo ciclone nord atlantico si sta dirigendo verso il Nordovest Europa, impattando le Isole Britanniche il 2 novembre. Questo ciclone, battezzato Ciaran, è destinato a causare un’intensa tempesta, con venti particolarmente violenti e raffiche potenziali persino superiori a 130-150 km/h tra Francia nord-occidentale, Inghilterra e Galles. Successivamente, l’azione del ciclone si estenderà a gran parte d’Europa, influenzando l’Italia tra il 2 e il 3 novembre. Una nuova fase di maltempo è prevista prima al Nord e poi al Centrosud, specialmente sul versante tirrenico, con venti talora burrascosi e raffiche di oltre 90-100 km/h. È probabile che l’autunno continuerà a manifestarsi in tutto il suo vigore nei giorni successivi, con ulteriori perturbazioni previste per la prima decade di novembre.

In sintesi, l’Italia è attualmente sotto l’influenza di un’incessante serie di perturbazioni atlantiche, che stanno causando maltempo e criticità soprattutto al Nord. Dopo Ognissanti, è prevista l’arrivo della tempesta atlantica Ciaran, che porterà venti forti e piogge anche al Centrosud. Pertanto, è importante rimanere informati sulle previsioni meteorologiche e prendere le dovute precauzioni per affrontare queste condizioni meteorologiche avverse. foto di repertorio