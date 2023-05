Maggiore sicurezza in centro storico a Ragusa, Aquila: “Risultato da raggiungere anche attraverso il decoro urbano”

Focus sui problemi del centro storico superiore di Ragusa. In campagna elettorale, tutti i programmi fanno cenno alle strategie che i candidati a sindaco desiderano attuare. Emanuele Aquila, candidato al Consiglio comunale con la lista Insieme, a sostegno di Giovanni Cultrera, ha la sua personale ricetta. Quale? “Il centro di Ragusa deve, a nostro parere, essere messo in condizione di ringiovanire – afferma Aquila – e diventare così il salotto buono di una città dinamica. Il piano particolareggiato che sarà redatto è destinato a ridisegnare i confini del centro storico mantenendo alte le tutele per gli immobili di reale valore storico–architettonico ma dando anche la possibilità, a chi vuole trasferirsi in centro, di usufruire di sgravi sulle imposte e di nuovi piani per i parcheggi”.

Aquila, 44 anni, con 2 figli adolescenti, è un militare dell’Esercito Italiano da oltre 25 anni. “Mi candido – chiarisce – per mettere a disposizione idee semplici e realizzabili e competenze in materia di sicurezza che sono frutto delle mie esperienze lavorative e personali. Per quanto riguarda il decoro urbano, ad esempio, lo stesso costituisce uno dei punti di partenza anche per un centro urbano vivibile e sicuro e adatto alle attività commerciali. Altro punto del nostro programma, in cui credo e in cui investirò le mie competenze e idee, se sarò eletto, è la sicurezza della città ma anche dei territori rurali spesso dimenticati, che fanno parte integrante del nostro Comune.

La videosorveglianza e il servizio di pattugliamento vanno potenziati e resi più efficienti anche garantendo l’adeguata formazione al personale di polizia municipale e stipulando convenzioni o protocolli di intesa con interlocutori accreditati. È importante mantenere attivo e decoroso il centro città perché anche questo può fungere da stimolo per i cittadini a prendersi cura del proprio habitat urbano oltre a essere un deterrente per i vandalismi. La sicurezza delle zone rurali e delle borgate deve avere, inoltre, stabilità e continuità. Manca poco al giorno delle elezioni e i cittadini per votare devono poter valutare le scelte, semplici e concrete che noi candidati intendiamo portare avanti”.