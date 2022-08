Madonna delle Milizie a Scicli: versione estiva di successo FOTO GALLERY

La rappresentazione dello storico fatto d’armi, il corteo medievale, il concerto dei “Picciotti di Vasco” e la Sagra della Testa di Turco, solo per citare alcuni degli eventi del programma folkloristico della festa, hanno attirato migliaia di persone, tra sciclitani e turisti. Siamo contenti del fatto che, ancora una volta come già in altre occasioni durante il periodo estivo, Piazza Italia sia stata al centro dei riflettori. Sia Piazza Italia che Largo Gramsci sono luoghi che dobbiamo restituire alla Città e dei quali la Città deve poterne fruire pienamente. Altro aspetto importante è stato il ritorno economico per le attività commerciali, a dimostrazione di come la programmazione e la sinergia tra Ente e privati siano le strade da percorrere.

Certamente, l’insediamento avvenuto a inizio luglio ha inciso pesantemente sulla programmazione del cartellone estivo e della Festa della Madonna delle Milizie ma, nonostante tutto, credo che abbiamo superato la prova, come dimostrato dalle iniziative sempre affollate. A margine della festa patronale, abbiamo ripristinato la Sagra della Testa di Turco, che da anni mancava in città e che puntiamo a rendere un appuntamento fisso annuale. Nel breve tempo a disposizione, abbiamo cercato di coinvolgere tutte le pasticcerie del territorio e ringrazio “Pasticceria Elio”, “Pisana Pasticceria” e “Tentazioni di Zucchero” per aver partecipato.

Ringrazio l’Assessore alla Cultura, Elio Tasca, che ha sovrinteso la realizzazione della Festa e che ha saputo coordinare l’azione dei vari attori coinvolti nell’organizzazione, l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cettina Portelli, l’Assessore allo Spettacolo, al Folklore e alle Tradizioni, Gianni Falla, l’associazione “Hic et Nunc” del tenore Peppe Ranzani, che ha curato l’organizzazione, il Vicariato Cittadino, nella persona del Sac. Ignazio La China, la Parrocchia della Chiesa Madre, nella persona del Sac. Giovanni Lauretta, l’Arciconfraternita di San Bartolomeo, nella persona del Presidente Guglielmo Ugo, e gli uffici comunali, in particolare il Settore Benessere ed il suo responsabile, Angela Verdirame, la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine che hanno garantito con professionalità la sicurezza dei cittadini.