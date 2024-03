“L’uovo del sorriso”: la campagna solidale per donare amore alle persone con disabilità

L’Associazione SMILE ODV ha deciso di riproporre l’iniziativa “L’uovo del sorriso” per il secondo anno consecutivo.

Acquistare “L’uovo del sorriso” non è solo un piccolo gesto, ma rappresenta un importante sostegno per le persone e i servizi che lavorano ogni giorno per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità. È un modo per difendere i loro diritti e valorizzare le loro peculiarità, contribuendo così a costruire un futuro più inclusivo per tutti.

L’uovo del sorriso, prodotto artigianalmente dalla Pasticceria Pisana, è disponibile sia al cioccolato al latte che al cioccolato fondente, con un peso di 200 grammi. Il costo è di 10 euro e è possibile prenotarlo tramite WhatsApp o SMS al numero 333.6071300.

Il ritiro può avvenire presso la sede dell’Associazione SMILE a Donnalucata, presso il centro incontro, oppure è possibile richiedere la consegna a domicilio.

