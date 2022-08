Con una semplice cerimonia, l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti della provincia di Ragusa ha accolto i giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che si occuperanno di espletare l’attività di servizio civile universale nelle sedi dell’Uici provinciale di Ragusa. E’ stato il presidente Salvatore Albani ad augurare buon lavoro ai volontari per l’anno di attività che caratterizzerà l’azione di chi ha deciso di spendersi in questo ambito.