L’ultimo saluto nella chiesa di San Giuseppe per Peppe Lorefice. Ha vestito i panni del Santo Patriarca in occasione della Cavalcata di San Giuseppe

Quest’anno la Cavalcata di San Giuseppe sarà orfano di colui che, per decenni, ha vestito i panni del Santo Patriarca facendo da apripista alla carovana di cavalli e cavalieri che attraversa la città di Scicli. E’ morto è Giuseppe Lorefice, Peppe per tutti, colui che ha interpretato sempre la figura di San Giuseppe aprendo il corteo della Cavalcata. Un malessere durato poche ore se l’è portato via lasciando un vuoto nella famiglia e fra gli amici ma anche orfani gli organizzatori del grande evento religioso-folkloristico che dovranno, ora, trovare un nuovo figurante.

Peppe Lorefice scendeva in campo per rappresentare il Santo Patriarca nella fuga in Egitto e con lui c’era assieme ad un asinello anche una ragazzina con gli abiti della Madonna ed un bimbo che rappresentava il piccolo Gesù. I genitori di questi due bambini hanno sempre avuto fiducia nell’uomo Lorefice che ha custodito i due bambini con grande affetto nel momento della Cavalcata quando in strada ci sono decine e decine di cavalli molti dei quali bardati con manti di violaciocche che, in alcuni casi, sono anche irrequieti. E lui, il caro Peppe, ha sempre assolto il suo impegno, carico di devozione al Santo Patriarca, con puntualità ed attenzione non mancando anche alla ricca “cena” di San Giuseppe in occasione della festività. Oggi l’ultimo saluto dalla città e dai tanti che lo hanno conosciuto.