L’ultima di Salvini: Stop alla vendita di monopattini se troppo veloci

“Stiamo anche lavorando perché alcunimezzi a due ruote come i monopattini, che troppo spesso sfrecciano senza regole, limiti e controlli ovunque, raggiungendo anche velocità elevate e pericolose, non possano più essere venduti e acquistati.

Il limite di 20 km orari a cui viaggiano i monopattini a noleggio, dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare”. Così il ministro Matteo Salvini che ha fatto questo annuncio tramite facebook. E questo argomento è destinato a essere agomento di discussione. Un primo riscontro arriva dal Codacons che accoglie prositivamente le misure annunciate. Secondo il Codacons, nel settore regna il “far west” a causa della carenza di norme nazionali efficati.

Inoltre, fanno notare, solo tra il 2021 e il 2022 in Italia si sono registrati in totale 24 morti alla guida di monopattini, e il numero di incidenti gravi è in forte ascesa.

In particolare il Codacons chiede al Governo di disporre il divieto utilizzo dei monopattini per i minori, rendere il casco obbligatorio per tutti gli utenti che guidano tale mezzo di locomozione indipendentemente dall’età, introdurre l’obbligo di targa e copertura assicurativa al pari di ciclomotori e automobili e l’installazione di limitatori di velocità e strumenti in grado di bloccare automaticamente il mezzo quando vi si sale in due persone.

Insomma, il mezzo del monopattino piace a molti, ma come ogni cosa si sta trasformando in qualcos’altro: praticamente più somigliante a un motorino piuttosto che a una bicicletta.