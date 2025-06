L’Ulisse di Joyce sbarca a Scicli: letture e memoria per il Bloomsday

Un evento mondiale che mira a perpetuare la conoscenza del libro Ulisse di James Joyce nel tempo. A Scicli si terrà lunedì, con inizio alle 18:30, nella Biblioteca – Sala di Lettura “FILUSI Luigi Silvio Fidone”, sita in via Cattaneo al villaggio Jungi, nei pressi della farmacia comunale.



“È un evento che aspettavamo da tempo” – commenta Giampaolo Schillaci, docente universitario e appassionato dello scrittore – “Anche Scicli avrà il suo Bloomsday, una festività che rievoca gli eventi dell’Ulisse, il romanzo più celebre di James Joyce. Come gli appassionati del grande scrittore irlandese sanno bene, le vicende che vedono protagonista Leopold Bloom si svolgono in una sola giornata, giusto il caso del 16 giugno 1904, a Dublino. Un giorno estremamente significativo non solo per il personaggio, ma anche per l’autore. Infatti, proprio in quella data, Joyce e quella che sarà la sua compagna per tutta la vita, Nora Barnacle, si dettero il primo appuntamento e passeggiarono insieme verso il villaggio di Ringsend”.

