Lucio Salafia resta all’Olympia Basket Comiso

Il nuovo roster per la stagione 2024/25 dell’Olympia Basket Comiso comincia a prendere forma, e Lucio Salafia ha confermato la sua permanenza nella squadra biancazzurra. Il lungo pivot resterà a Comiso per la terza stagione consecutiva, seguendo le orme del capitano Iurato e accettando la sfida per una nuova stagione.

Salafia ha espresso il suo entusiasmo per la decisione: “Sono felice di restare a Comiso, dove ormai mi sento davvero a casa. La fiducia e la stima reciproca che mi legano alla società hanno fatto sì che questo rapporto diventasse sempre più forte. Poi c’è il legame affettivo con i tifosi che qui ho potuto apprezzare appieno ed è molto forte perché a Comiso la palla a spicchi ha una lunga tradizione. Ovviamente posso assicurare che ce la metterò tutta per giocare un buon campionato nella stagione che segnerà il 40esimo anniversario dell’Olympia”.

La dirigenza dell’Olympia Basket Comiso, in collaborazione con lo staff tecnico, continua a lavorare attivamente sul mercato per trovare giocatori di livello che possano soddisfare le richieste degli allenatori e rinforzare ulteriormente la squadra.

© Riproduzione riservata