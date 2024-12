Luca D’Amico torna sulla panchina della PVT Modica

Il ritorno di Luca D’Amico sulla panchina della PVT Modica segna un momento importante per il club biancorossoblu. Non solo il tecnico, protagonista della doppia promozione degli ultimi due anni, è tornato a guidare la squadra, ma lo fa accompagnato da un altro tassello fondamentale del recente passato: la schiacciatrice Beatrice Meniconi, figura di spicco nelle passate stagioni. Con questo doppio colpo, la dirigenza punta a consolidare il progetto e a rilanciare le ambizioni della squadra in Serie B1.

Le dichiarazioni di D’Amico: una sfida accolta con entusiasmo

Luca D’Amico non ha nascosto l’emozione per il ritorno:

“Sono stra felice di tornare a Modica perché questa città ormai la sento come casa. Avevo promesso che sarei tornato e quel giorno è arrivato, forse prima di quanto pensassi. Torno più carico che mai e pronto ad affrontare nuove sfide.”

D’Amico è consapevole delle difficoltà che lo attendono, soprattutto con l’imminente sfida contro le giovani e talentuose del Casal de’ Pazzi a Roma, già affrontate nella precedente esperienza con Marsala:

“Non è il momento più semplice per iniziare un nuovo ciclo, viste le difficoltà delle prossime tre partite. Ma sono fiducioso che riusciremo a ottenere qualche soddisfazione extra, anche oltre l’obiettivo richiesto.”

Un legame forte con la squadra e i tifosi

Il ritorno di D’Amico rappresenta un vantaggio significativo per la PVT Modica: il coach conosce bene circa metà della rosa, il cosiddetto “zoccolo duro” che ha contribuito ai successi recenti. Su questa base, D’Amico ha dichiarato:

“È un bel vantaggio arrivare e conoscere già una buona parte dell’organico. Le nuove giocatrici le imparerò a conoscere presto, anche se di nome so già cosa possono dare alla causa.”

Il ritorno di Meniconi: esperienza e qualità

Accanto a D’Amico, la presenza di Beatrice Meniconi rappresenta un valore aggiunto. La schiacciatrice, già decisiva nelle passate stagioni, porta esperienza e qualità in una squadra che punta a rafforzare la propria competitività in Serie B1.

Prossimi passi

Con tre partite impegnative all’orizzonte, la PVT Modica affronterà una fase cruciale per il suo percorso. Tuttavia, il ritorno di due protagonisti così amati e determinati potrebbe rappresentare lo slancio di cui il club ha bisogno per affrontare le sfide con energia e convinzione.

Modica, la squadra e i tifosi si preparano a un nuovo capitolo con la certezza di avere al timone un leader capace di portare entusiasmo e successi.

