Lorenzo Licitra sarà Jesus Christ Superstar, dopo Ted Neeley

Il musical “Jesus Christ Superstar” si appresta a ritornare sulle scene italiane con una limited edition di appena un mese, portando con sé un’atmosfera di magia e cambiamenti epocali. La notizia più rilevante è l’avvicendamento nel ruolo di Gesù, che vedrà il celebre Ted Neeley consegnare il testimone al giovane talento siciliano Lorenzo Licitra, vincitore di X-Factor nel 2017 e affermato cantautore e performer.

Dopo più di 50 anni di straordinaria carriera teatrale e cinematografica, Ted Neeley, icona indiscussa del ruolo di Gesù, ha scelto di passare il testimone a Licitra. Questo giovane talento, dalla voce potente e dalle doti artistiche eccezionali, si appresta a dare una nuova interpretazione a uno dei personaggi più iconici della storia del musical.

La presenza di Lorenzo Licitra rappresenta un’opportunità unica per il pubblico italiano, che avrà l’occasione di scoprire il suo approccio innovativo al ruolo di Gesù. La limited edition del musical, diretta da Massimo Romeo Piparo e accompagnata dall’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, si terrà al Sistina Chapiteau di Milano (dal 7 al 17 marzo) e al Teatro Sistina di Roma (dal 20 al 31 marzo).

Ted Neeley, tuttavia, non sarà assente dallo spettacolo. La leggenda vivente sarà presente in Italia e offrirà agli spettatori che acquisteranno il biglietto la straordinaria opportunità di godersi, in sua compagnia, la proiezione del film due ore prima dell’inizio dello show. Un gesto di generosità e condivisione che aggiunge un tocco speciale all’esperienza teatrale.

Accanto a Lorenzo Licitra e alla già annunciata popstar Anggun nel ruolo di Maria Maddalena, lo spettacolo vanta un nutrito cast di talentuosi performer, tra cui Feisal Bonciani nel ruolo di Giuda e Frankie Hi-Nrg nel ruolo di Erode. La PeepArrow Entertainment, produttrice dello spettacolo, continua a mantenere la tradizione di presentare “Jesus Christ Superstar” in lingua originale, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e coinvolgente.

Questa limited edition si distingue ulteriormente per il “miracolo” di riunire sulle scene italiane ed europee gli attori originali del film, un evento straordinario che aggiunge un tocco di nostalgia e autenticità allo spettacolo. Carl Anderson nel ruolo di Giuda, Ted Neeley nei panni di Gesù, Yvonne Elliman come Maddalena e Barry Dennen come Pilato torneranno a regalare al pubblico l’interpretazione che ha reso il musical un capolavoro senza tempo.

Il ritorno di “Jesus Christ Superstar” con il suo nuovo protagonista, Lorenzo Licitra, promette di essere un momento indimenticabile, un incontro tra passato e presente che catturerà il cuore degli spettatori. Una storia senza tempo che continua a incantare e ispirare, portando la potenza della musica e del teatro a nuove generazioni di appassionati.