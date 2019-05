Lorenzo Licitra canterà in mondo visione l'inno di Mameli per la finale della Tim Cup. Venerdì esce il suo nuovo singolo - Ragusa Oggi

Lorenzo Licitra canterà in mondo visione l’inno di Mameli per la finale della Tim Cup. Venerdì esce il suo nuovo singolo

Sarà LORENZO LICITRA a cantare l’Inno di Mameli prima della Finale di TIM Cup tra Atalanta e Lazio, in programma mercoledì 15 maggio allo Stadio “Olimpico” di Roma, alle ore 20.45. Il cantante siciliano, vincitore di X-Factor 2017, eseguirà l’Inno italiano subito prima del fischio di inizio con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco.

“Sono molto orgoglioso di cantare l’Inno di Mameli in un contesto così importante e coinvolgente come la Finale di TIM Cup – ha dichiarato Lorenzo Licitra -. Sarà una grande emozione esibirmi in uno stadio gremito di tifosi e non vedo l’ora di scendere in campo anch’io per dare il mio contributo a rendere spettacolare la serata del 15 maggio”.

Licitra si esibirà anche questa sera in occasione del Charity Gala Dinner, organizzato da Lega Serie A e Fondazione AIRC per finanziare una borsa di studio destinata alla ricerca sul cancro, proponendo alcuni brani, tra cui “Who wants to live forever” (Queen), “Caruso” (L. Dalla) e “Your song” (E. John).

Intanto proprio questa sera l’artista ibleo è a Roma insieme al maestro Peppe Arezzo per un concerto di beneficenza dedicato all’Airc, l’associazione per la ricerca contro il cancro. Attesa, invece, per venerdì quando uscirà il nuovo singolo di Lorenzo, dal titolo “Sai che ti ho pensato sempre”.