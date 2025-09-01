L’Orchestra Barocca Siciliana per la prima volta a Scicli

L’evento è organizzato in collaborazione con InCanto Barocco Festival 2025 e si terrà a Villa Penna venerdì a partire dalle 20,30. Sarà l’occasione per ascoltare in prima assoluta “L’opera barocca: Amor quando si fugge allor si trova” su libretto di Vincenzo Maria Veltroni e musica di Alessandro Scarlatti. Si esibiranno i solisti Cyntia Franchini, Silvia Vavassori, Marco Faversani, Roberto Manuel Zangari, Giorgia Tornatore e Salvo Fresta oltre che l’Orchestra Barocca Siciliana.

La regia, le scene ed i costumi sono di Danilo Coppola. Dirige l’Opera Barocca il Maestro Claudio Astronio. Lo spettacolo in programma a Villa Penna è vincitore del bando “Progetti Speciali 2025” del Ministero della cultura.

