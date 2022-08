Domenica a Villa Penna Cimini in concerto. Apre Defolk

Uno show intimo in un posto unico: lo splendido scenario di Villa Penna a Scicli. E’ quello organizzato dall’associazione Ekos Music Hub, che presenta “Cimini in concerto” ed in programma domenica 21 agosto, a partire dalle 20,00. Aprirà la serata il cantautore Defolk, pseudonimo dietro cui si nasconde Vincent Migliorisi, musicista polistrumentista, autore, produttore siciliano e nome noto del panorama musicale del territorio ibleo. Bisolare, il suo disco d’esordio, ha decisamente convinto sia critica che pubblico, perché racconta le emozioni con ironia disillusa, con eleganza, con leggerezza. E lo fa strappando sempre un sorriso, anche se amaro, servendo una “vendetta” su un piatto freddo. Un nuovo modo per mettersi in discussione senza abbandonare le proprie radici. Federico Cimini è un cantautore calabrese di stanza a Bologna. Nel 2016 viene notato dall’etichetta Garrincha Dischi e dopo due album e un primo tour lungo lo stivale, il 15 novembre 2017 comincia un nuovo percorso con il primo singolo “La legge di Murphy”, lanciato da una fortunata campagna promozionale che gli frutterà l’attenzione dei più importanti media nazionali. Il brano diventa presto un cult della scena indie-pop nostrana e apre le porte al successo dell’album “Ancora Meglio”, pubblicato il 9 marzo 2018. Un tour di oltre 100 concerti nei più importanti club e festival italiani vale a Cimini la necessaria credibilità per entrare a pieno titolo tra gli artisti di riferimento del panorama indipendente italiano. Nello stesso periodo entrano in rotazione radiofonica i brani “A14” e “Tokyo” e, dopo una breve pausa, a maggio 2019 esce il singolo “Anime Impazzite”, cui fa seguito l’ultima parte di tour che chiude il cerchio di questo fortunato “nuovo inizio”. Dopo il live di Cimini la festa continua a suon di musica e note dal sapore vintage curate da “Terra Matta”. Giovanni e Sebastiano faranno vivere il post live a suon di vinili, giradischi ed una selezione musicale di gusto.

