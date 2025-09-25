L’Opera delle Formiche, il libro di Emilio Isgrò si presenta a Scicli

L’evento sarà nella sede del MACC, il Museo di arte contemporanea inaugurato nello scorso mese di maggio nell’ex Convento del Carmine in piazza Busacca a Scicli, sabato alle 18. La presentazione del volume “L’opera delle formiche” di Emilio Isgrò avverrà nella sala conferenze del museo ed è il lavoro che accompagna la mostra attualmente in corso che è stata visitata da qualche migliaio di persone per l’interesse e l’originalità del tema. Il volume accompagna, di fatto, la mostra che porta lo stesso nome e che sarà visitabile fino al prossimo 23 novembre. L’evento è organizzato dal Comune di Scicli e dall’Archivio Emilio Isgrò si tiene in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con la partecipazione del MAXXI di Roma e sponsor Fondazione Amplifon.

