Local Farmers’day: dedicato a San Giuseppe e alle sue tradizioni l’appuntamento a Marina di Ragusa

Torna a Marina di Ragusa il Local Farmers’day, evento che lega l’identità del Mercato del Porto alla filosofia del cibo pulito del Gas Mazzarelli.

La formula del mercatino dei soci del Gas seguito dal pranzo con i prodotti locali, che nei primi due appuntamenti ha riscontrato successo oltre le aspettative, questa volta si arricchisce con un chiaro riferimento alle tradizioni locali.

Sabato 16 marzo, dalle 10 alle 15.30, l’idea è quella di diffondere il consumo consapevole di cibo anche attraverso un pranzo ispirato alla tradizione delle cene rituali di San Giuseppe.

“Una occasione per unire, ricordare, mangiare. Per fare incontrare simbologia e rituale. I prodotti buoni del Gas Mazzarelli diventeranno linfa creativa per un pranzo liberamente ispirato alla tradizione di San Giuseppe”, spiega la presidente di Gas Mazzarelli Paola Nigito.

Un viaggio quindi tra la foresta di simboli che legano cibo e tradizione. Immancabile il Pane di San Giuseppe nelle tavole imbandite con pietanze, fiori e agrumi capaci di raccontare la storia di un territorio.

Maggiori info e prenotazioni attraverso i canali social di Mercato del Porto o Gas Mazzarelli.

