Lo straziante saluto a Diego e Larissa. Funerali divisi ma uniti per sempre

Il dolore e l’ultimo straziante saluto per Diego e Larissa, i due ragazzi morti dopo un incidente stradale. Ieri i funerali che si sono svolti divisi, per Diego Lauria ad Acate, presso la chiesa Madre, per Larissa Venezia a Piazza Armerina, la sua città di origine. A Acate la chiesa era piena e la piazza adiacente altrettanto, testimoniando l’affetto e il rispetto della comunità dinnanzi a questa tragedia.

Il funerale di Diego è stato celebrato solo ieri a causa di alcune lungaggini burocratiche, come ha spiegato don Mario Cascone, il quale ha espresso il dolore della comunità per la perdita di due vite giovani e piene di futuro. Sono intervenuti numerosi colleghi e amici di Diego, provenienti da tutta Italia, che hanno voluto rendere omaggio alla sua personalità solare e disponibile.

Don Cascone ha sottolineato come la morte di Diego e Larissa lasci un vuoto incolmabile nelle due comunità coinvolte, in particolare in quella di Acate già provata dalla perdita di altri tre giovani in poco più di un mese. Ha poi esortato la comunità a pregare per la protezione dei giovani e dei bambini, affinché la vita possa fiorire e non sia stroncata da tragedie come quella che ha colpito Diego e Larissa.

Il funerale è stato sobrio e toccante, con gli applausi alla fine della funzione rivolti a Diego, che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il corteo funebre ha poi accompagnato il giovane acatese al cimitero. La loro storia d’amore è stata descritta come una favola, rara e preziosa in un mondo che sembra aver smarrito il senso dell’amore autentico e duraturo. Ricerca fotografica di Franco Assenza