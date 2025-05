Lo sport diventa accessibile: a Modica arrivano i voucher per i giovani atleti

Buone notizie per le famiglie e i giovani sportivi della città di Modica: grazie al fondo istituito dalla Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2023, la Regione Sicilia ha stanziato 3 milioni di euro per promuovere l’attività sportiva tra i ragazzi dai 6 ai 16 anni, con un occhio di riguardo per le famiglie meno abbienti. Tra i 1.125 voucher sportivi assegnati in tutta l’isola, 18 sono andati a beneficio di società sportive di Modica, che avevano presentato regolare richiesta. Si tratta di un’iniziativa concreta per garantire pari opportunità di accesso allo sport, sostenendo economicamente le famiglie in difficoltà e valorizzando il ruolo educativo delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

Le società modicane beneficiarie

Dalla pallavolo alla ginnastica artistica, dalle arti marziali al ciclismo, sono numerose le discipline rappresentate dalle società che hanno ottenuto il contributo: Pvt Modica e Volley Modica (pallavolo), ASD Airone, Planet Sport, Real Modica (calcio), Eragon, Mifune (arti marziali), Scherma Modica (scherma), ASD Motyka (ginnastica artistica), Contea Equitazione (equitazione), Handball Modica (pallamano), Running Modica, Il Castello (atletica leggera), Slow Diving (nuoto), ASD Revolution Bike (ciclismo), Triathlon Motycense, CSF 14 (triathlon e sport estremi), ASD EF Lab (bodybuilding). I voucher potranno essere utilizzati per corsi e attività promossi da enti affiliati a Federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Come accedere ai voucher

Le famiglie interessate potranno contattare direttamente le società sportive in elenco, per accordarsi sulle modalità di fruizione del voucher e avviare il percorso sportivo del proprio figlio.

