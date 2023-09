Lo scoutismo di Ragusa compie 100 anni: tante iniziative per festeggiare

Lo scoutismo di Ragusa compie cento anni. La fondazione del gruppo scout ASCI Ragusa 1, nata nel 1923 ha raggiunto un traguardo e un motivo di celebrazione per la città di Ragusa. In questi 100 anni, il gruppo scout ha attraversato molte sfide e cambiamenti, ma ha mantenuto saldi i suoi principi e il suo impegno nell’educare giovani cittadini responsabili.

La celebrazione del centenario rappresenta un’occasione straordinaria per riunire le vecchie e le nuove generazioni di scout, per condividere esperienze e testimonianze, e per rafforzare il legame tra il passato e il presente dello scoutismo a Ragusa. È un momento di riflessione sulle sfide affrontate nel corso degli anni, inclusi i periodi storici complessi come il ventennio fascista e le sfide sociali come i moti giovanili degli anni ’60.

Il contributo dello scoutismo alla lotta alla mafia e l’evento della veglia di preghiera in onore del giudice Paolo Borsellino sono segni tangibili dell’importanza dell’impegno civile e sociale del movimento scout.

La capacità dello scoutismo di adattarsi ai cambiamenti e di rimanere rilevante per i giovani è una testimonianza della sua forza e della sua capacità di ispirare e educare. Il suo metodo, basato sulla natura, sull’avventura e sulla comunità, continua a formare giovani con valori di libertà, cittadinanza responsabile e servizio al prossimo.

La celebrazione del centenario, con eventi come la presentazione del libro, l’animazione musicale e la mostra interattiva, offre un’opportunità unica per condividere la storia e i valori dello scoutismo con la comunità locale. È un modo per ringraziare i capi scout, i ragazzi e le loro famiglie per il loro impegno e la loro dedizione.

GLI EVENTI CELEBRATIVI

Una festa che sarà vissuta proprio a cominciare dal 23 settembre 2023, presso i Giardini Iblei con alle 19.30 la presentazione del libro “100 anni in 100 parole – raccolta di testimonianze, emozioni e racconti dell’avventura scout a Ragusa” e alle 21 l’animazione della band “Unabandacasu”; e poi ancora, la mostra interattiva e sensoriale di cimeli, foto, ricordi dello scoutismo ragusano intitolata “Un’Avventura infinita – 100 passi lungo il sentiero dello scoutismo ragusano” presso il Centro Commerciale Culturale, dal 5 all’ 8 ottobre, e l’inaugurazione della nuova sede il 21 ottobre alle ore 16.30 presso la Parrocchia Maria Regina.

In questi 100 anni, il gruppo scout ASCI/AGESCI Ragusa 1 ha lasciato un’impronta significativa nella città e nella vita dei giovani, contribuendo a formare cittadini consapevoli e impegnati. Auguriamo a tutti i partecipanti ai festeggiamenti un meraviglioso centenario e un futuro luminoso per il movimento scout a Ragusa.