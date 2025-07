Lo scaffale di Camilleri: l’iniziativa a Scicli

Alle dieci di domani mattina, nella sede della biblioteca-sala di lettura “Filusì” di Luigi Silvio Fidone, verrà inaugurato Lo Scaffale di Camilleri, un’area piccola, ma significativa, interamente dedicata allo scrittore siciliano. A promuovere l’iniziativa l’associazione “Barocco Slow Coast”. A parlare è il professore Giampaolo Schillaci, responsabile senior del sodalizio: “Scicli è la città che più di chiunque altra può testimoniare quanto il Commissario Montalbano, frutto della ingegnosa penna di Camilleri, sia famoso in tutto mondo.

Appassionati o semplici turisti di tutte le lingue si susseguono ininterrottamente nella visita della Stanza del Questore e della Sala del Commissariato, poste rispettivamente al primo piano e a piano terra del Palazzo Municipale – spiega Schillaci – tuttavia, se Andrea Camilleri, sceneggiatore, drammaturgo, regista e, ovviamente, scrittore è noto al grande pubblico per i 28 romanzi del Commissario, la produzione letteraria è grandemente più estesa, oltreché di pregio assoluto. I cittadini, i visitatori, gli appassionati della lettura sono chiamati a donare un libro scritto dalla penna del grande scrittore siciliano Andrea Camilleri e come sanno bene i frequentatori della biblioteca, le opere rimarranno a disposizione dei lettori che ne faranno richiesta. La raccolta dei libri di Camilleri presso la biblioteca ‘Filusì’ si concluderà il 31 luglio, anche se le donazioni saranno sempre bene accette e per il mese di agosto è previsto un evento a sorpresa”. L’iniziativa in occasione del centenario della nascita di Camilleri.

