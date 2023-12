Living Lab SSUD presenta i risultati di “Smart Sustainable Destination”

“Percorsi di sviluppo per la rigenerazione delle comunità” è il tema dell’incontro che si terrà martedì 12 dicembre 2023, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, a Ragusa presso il Centro Commerciale Culturale Mimì Arezzo, in via Matteotti 61. L’evento sarà dedicato alla presentazione dei risultati dell’attività del Living Lab SSUD “Smart Sustainable Destination”, promosso dalla Fondazione “Cesare e Doris Zipelli” e dal GAL Terra Barocca, finanziato nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020.

L’incontro rappresenta l’opportunità per approfondire tematiche legate alla rigenerazione delle comunità. La chiave di questo approccio risiede nella visione di “sviluppo” non solo in senso economico, ma di dimensioni sociali, culturali ed ambientale. La rigenerazione sottolinea la necessità di avviare processi che mettono al centro la qualità della vita, la sostenibilità e la coesione sociale. Ne sono un esempio tangibile le attività promosse dal Living Lab SSUD quale luogo di innovazione e di co-progettazione che coinvolgono cittadini, imprese e istituzioni nella creazione e implementazione di nuove soluzioni.

Dopo i saluti istituzionali, l’attenzione sarà focalizzata su innovazione e rigenerazione con le presentazioni di Biagio Pecorino e Rosario Faraci, docenti presso l’Università degli studi di Catania, che illustreranno il progetto “Greentech Mediterranean Innovation Hub”. Poi, Emilia Arrabito di Svimed ETS e Federica Schembri di L’Argent APS ETS – Tessere Cultura condivideranno esperienze di progettazione locale incentrate sulla sostenibilità e lo sviluppo. Il momento centrale della giornata sarà dedicato alla presentazione dei risultati del progetto Living Lab SSUD, con un focus sulla progettazione dal basso dell’attrattività turistica. Interverranno il Dott. Carmelo Arezzo, presidente della Fondazione Zipelli – Banca Agricola Popolare di Ragusa, Diego Sinitò di IInformatica, Michela Ciccarelli di Lybra Tech – Zucchetti, Marco Platania, coordinatore senior del Living Lab SSUD e docente dell’Università degli Studi di Catania, e Giovanni Capuzzello, coordinatore junior del Living Lab SSUD. Infine, sarà il turno della sintesi e delle conclusioni a cura di Giuseppe Inì della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Modera l’incontro Michele Barbagallo.

Promosso dalla Fondazione “Cesare e Doris Zipelli” e dal GAL Terra Barocca, finanziato nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, il Living Lab SSUD incoraggia lo sviluppo sostenibile delle destinazioni turistiche integrando tecnologie avanzate e buone pratiche ambientali e coinvolgendo le comunità locali, fornendo strumenti efficienti agli operatori locali.

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa registrazione a questo link. Per informazioni, consultare il sito www.livinglabssud.com, scrivere a comunicazione@livinglabssud.it o chiamare il +39 340 142 8137.