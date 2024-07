Lite o rissa a Vittoria finisce a colpi d’arma bianca: uno rischia di perdere una mano

Una lite o una rissa; tre feriti stanotte a Vittoria, tutti con arma da taglio e che sono arrivati al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Due con prognosi di 20 e 30 giorni salvo complicazioni. Uno di questi è stato trasferito a Catania per tentare di ricostruirgli una mano; gli altri due sono stati dimessi.

Alcuni sono rimasti feriti in modo serio

I feriti in modo più serio hanno tra i 31 e i 43 anni e sono entrambi di nazionalità bangladese. Altri soggetti sono in via di identificazione, attività in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Vittoria per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto intorno ai 2 di notte in una zona del centro di Vittoria.

© Riproduzione riservata