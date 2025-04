Lite in centro storico a Comiso. Due feriti

E’ di due feriti il bilancio di una lite che si è verificata questa mattina a Comiso. Due persone, entrambe immigrati, sono venute alle mani intorno alle 9,30 all’interno di un’abitazione nella zona del centro storico di Comiso, nei pressi di via Papa Giovanni XXIII.

Si tratta di un uomo di 76 anni e di un altro di 30 entrambi sono stati trasportati in ospedale a Vittoria. Uno dei due e stato trasportato a Ragusa per ulteriori accertamenti diagnostici. Non corrono pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia.

