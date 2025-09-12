Lite fra macellai al supermercato di Acate, uomo ferito con coltellata

Momenti di paura questa mattina in un supermercato di Acate, dove una lite tra due macellai è degenerata in un accoltellamento all’interno del reparto.

Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero iniziato a discutere animatamente per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia di Vittoria. La tensione è presto sfociata nella violenza: uno dei contendenti è rimasto ferito da un colpo di coltello all’avambraccio destro.

Prognosi di 20 giorni e intervento chirurgico

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato una lesione importante all’avambraccio. È stato sottoposto a intervento chirurgico e la prognosi è di circa 20 giorni.

Indagini in corso

Sull’episodio indaga il commissariato di polizia di Vittoria, che sta ricostruendo l’esatta dinamica e accertando le responsabilità dei due uomini coinvolti. Non è escluso che possano emergere elementi legati a precedenti contrasti personali. L’uomo è stato enunciato per lesioni gravi.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i clienti del supermercato presenti al momento della lite, che hanno assistito con sgomento alla scena.

