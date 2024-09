Liste d’attesa: andranno a casa anche i direttori sanitari e amministrativi che non raggiungono gli obiettivi

Come già previsto per i direttori generali, anche per quelli sanitari e amministrativi delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale sarà applicata la decadenza automatica dall’incarico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, con particolare riferimento all’abbattimento delle liste d’attesa. È quanto prevede una circolare firmata dall’assessore alla Salute Giovanna Volo, su input del presidente della Regione Renato Schifani, rivolta ai nuovi manager.

«Stabiliamo così una forma di corresponsabilità nella direzione generale, sanitaria e amministrativa, nel perseguire e raggiungere gli obiettivi generali, di salute e di funzionamento dei servizi», afferma l’assessore Volo.

