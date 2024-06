Lipparini a Scicli: non sarà solo la facciata, ma una nuova scuola

L’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Siciliana ha assegnato fondi alla città di Scicli per un totale di 8 milioni e 993 mila euro destinati alla scuola media Lipparini, situata in piazza Italia. Questo finanziamento proviene sia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sia dal Fondo di Coesione.

L’intervento

Il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone hanno sottolineato che l’intervento non si limiterà solo alla facciata dell’edificio o alla ricostruzione di uno skyline coerente con il centro storico, ma prevede la costruzione di una nuova scuola. Questa è una circostanza straordinaria poiché l’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica della Regione ha riconosciuto un coefficiente parametrico di 2.213 euro al metro quadro per finanziare l’opera, superando il massimo valore ammissibile di 1.820 euro per metro quadro.

Il finanziamento, approvato dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, è significativamente superiore a quello generalmente riconosciuto per altre scuole. Questo incremento è dovuto ai costi del prospetto dell’edificio. Il progetto comprenderà l’adeguamento sismico e impiantistico, inclusi la climatizzazione invernale ed estiva, l’adeguamento elettrico, antincendio e l’efficientamento energetico globale. Inoltre, il finanziamento coprirà anche le spese tecniche e gli arredi.

