L’INPS attiva un canale whatsApp: “INPS per tutti”

La Direzione Provinciale di Ragusa dell’INPS ha annunciato l’attivazione del canale WhatsApp “INPS per tutti”, un nuovo strumento di comunicazione per interagire in modo efficace con cittadini e imprese. Dopo una fase sperimentale di successo, il canale è ora pienamente operativo, offrendo informazioni chiare e concise su questioni rilevanti.

COSA TROVERANNO GLI UTENTI

All’interno del canale, gli utenti possono trovare video, link e immagini relativi alle tematiche più attuali e importanti dell’Istituto. È possibile iscriversi al canale tramite un link di condivisione o scannerizzando il QR code disponibile sul sito web dell’INPS e presso le sedi territoriali: https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34

Una volta iscritti, gli utenti possono leggere i messaggi dell’INPS, accedere ai link e reagire ai post utilizzando emoji.

