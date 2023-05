L’ingegnere sciclitano Ignazio Drago al “Klick’s on ways”. Un viaggio in sedia a rotelle

Si parte domani da Negrar di Valpolicella per arrivare a Motta di Livenza il 26 maggio, con gran finale a Venezia il giorno successivo. Il percorso prevede 8 tappe in 8 giorni: centinaia di chilometri dal Veneto occidentale al Veneto orientale in città e borghi di grande bellezza. Tra gli altri, dopo la partenza a Negrar, il gruppo toccherà Verona, attraversando l’Adige sul magnifico Ponte Pietra, le risorgive di Montorio mantenendosi a nord dell’Adige fino a Soave, borgo più bello d’Italia, poi tappa a Lonigo, famoso centro agricolo per la produzione del riso e del pisello nano, Vicenza, Poiana di Granfion,

Un messaggio chiaro: le difficoltà e le barriere, se abbattute, possono trasformarsi in risorse.

Sarà un viaggio lento per valorizzare i territori, la loro accessibilità e l’accoglienza delle comunità e per portare un messaggio forte: il Cammino è un’esperienza per tutti. In dieci anni oltre 10 mila persone hanno scoperto i benefici del viaggio lento. L’associazione Free Wheels, promotrice dell’iniziativa, nel 2022 ha lanciato la prima edizione in Emilia-Romagna e ogni anno sceglierà una nuova Regione italiana da attraversare. Per il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia “l’iniziativa di Free Wheels mostra come può svilupparsi in Veneto un turismo dedicato alle persone con disabilità motorie, che possono trovare un ambiente a loro misura anche nei percorsi più affascinanti fra la natura. Auguro a tutti i partecipanti di poter essere accolti nel migliore dei modi nei nostri paesi e nelle nostre terre”.

Non è la prima volta che il professionista sciclitano si cimenta in queste esperienze. Rimasto vittima di un incidente in bicicletta, durante una passeggiata domenicale, Ignazio Drago ha continuato a credere nella vita ed in quello che essa può offrire anche nelle condizioni di disabilità. Un giovane tenace, dal carattere forte e deciso che dal suo stato ha tratto la forza di continuare a vivere con esperienze condivise con altre persone nelle sue stesse condizioni